Domani in molti comuni verrà sospesa l'erogazione dell'acqua. A comunicarlo è la Sasi con una nota sul suo sito internet.

"Si comunica che per interventi urgenti alle due condotte principali dell’Acquedotto del Verde, una in località Sant’Amico nel comune di Archi e l’altra in località Calamone del comune di Scerni, verrà sospesa la fornitura idrica dalle ore 8.30 del 25 giugno 2014 alle ore notturne (fino al termine della riparazione) nei seguenti comuni: Altino, Archi, Atessa, Casalbordino, Casoli Colle Marco, Cupello, Furci, Gissi, Monteodorisio, Paglieta, Perano, Pollutri, San Buono, San Salvo, Scerni, Torino di Sangro, Vasto, Villalfonsina.

Il servizio verrà ripristinato nel più breve tempo possibile".