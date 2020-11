Prosegue sulla spiaggia di Vasto Marina la preparazione della Vastese Beach Soccer in vista del SuperEight 2014, il torneo itinerante di beach soccer che quest'anno prenderà il via dalla spiaggia di Ostia, nel fine settimana del 4, 5 e 6 luglio.

I ragazzi, allenati da mister Luigi Ascatigno, tra un allenamento e l'altro hanno posato con la maglia #roccotieniduro, campagna a sostengo dell'attore hard abruzzese Rocco Siffredi, che poco prima dell'inizio del campionato del mondo di calcio in Brasile, ha annunciato il proprio voto di castità: astinenza sessuale in favore della Nazionale italiana, fino a quando gli Azzurri saranno in corsa al Mondiale. Tanti gli incoraggiamenti arrivati dal mondo del calcio, anche dagli stessi nazionali che hanno indossato la maglia pro Rocco.

I vastesi chiedono un aiuto per la propria squadra. "Aiutaci a realizzare il nostro sogno. Sostieni anche tu la Vastese Beach Soccer. Con un piccolo contributo potrai ricevere la tessera socio sostenitore che ti darà diritto a tutta una serie di vantaggi, quali la possibilità di ricevere gadgets e materiale tecnico della squadra, inoltre avrai accesso ad una scontistica offerta dai nostri partner per tutto il 2014:

20% sconto presso il nuovo Macron store di Vasto Marina di Gianni Guerra sponsor tecnico della Vastese BeachSoccer

15% sconto presso Mileno regali di Rino Mileno

15% sconto presso Gi&Gi di Giuseppe Bevilacqua

15% sconto presso Ozone CenterVasto

15% sconto presso Studio Lyss del Dott Luigi Conte

15% sconto presso Sas Di Marco

15% sconto presso Studio Rossi-Ciappa amministrazioni condominiali

Altri partner presto disponibili.

Il contributo (minimo di 10 euro per ricevere la tessera) potrà essere effettuato con bollettino postale sul c/c n. 1019164811 intestato alla Asd Vastese Beach Soccer 2014. Grazie a chi vorrà sostenerci".

Il programma del SuperEight 2014. La compagine del presidente Nicola Ciappa nella prima giornata del torneo sfiderà l'Ariminu, squadra di Rimini, la Romagna di Carlo Triglione e Soverato. L'11, 12 e 13 luglio a Bibione i vastesi affronteranno i Cavalieri del Mare, Bergamo e Genova. Nell'ultima tappa a Castellabate, in provincia di Salerno, 18, 19 e 20 luglio, impegni contro Roma, Udinese e la Lazio di Massimo Marconato. Le finali si disputeranno a fine luglio in Sicilia, sulla spiaggia di Scoglitti, in provincia di Ragusa. Lo scorso anno si aggiudicò il titolo la Lazio.

Tra le tappe non c'è Vasto, tra le location del torneo nelle ultime due edizioni.