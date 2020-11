L'Anas comunica che sono in fase di ultimazione i lavori di consolidamento strutturale, sostituzione delle barriere metalliche e rifacimento della pavimentazione del viadotto “Vasto Marina”, situato al km 518,998 della strada statale 16 “Adriatica”, nel comune di Vasto, in provincia di Chieti.

Il viadotto sarà riaperto al traffico alle ore 14.00 di venerdì 27 giugno 2014, in anticipo rispetto alla scadenza contrattuale del 18 luglio 2014. La riapertura consentirà di eliminare i disagi agli abitanti e ai numerosi turisti che soggiornano presso le strutture turistico-ricettive di Vasto e dintorni.

L’intervento attuato dall’Anas sul viadotto ammonta a circa 2 milioni di euro, comprensivi di somme a disposizione e oneri di investimento, e rientra tra gli interventi urgenti previsti dal “Decreto del Fare” per il rilancio dell’economia e dal piano di manutenzione straordinaria definito nella convenzione stipulata con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

