La quinta edizione del torneo di calcio NSG Group Pilkington è andata al reparto dei temperati TGH, che si è aggiudicato il trofeo in finale battendo il reparto delle terze lavorazioni Bravo, per 4 anni consecutivi vincitore del torneo.

Bella ed emozionante la finale. La Bravo segna ma in fuorigioco, subito dopo sbaglia il tiro dal dischetto che mette in evidenza subito le qualità del portiere del TGH Adamo Cieri. Nella ripresa la Bravo continua ad attaccare, ma il TGH si difende bene e in contropiede, grazie anche alla continua spinta di Marcello De Francesco, va a segno con Davide Di Marco.

Nella finale nonostante l’assedio della Bravo, il TGH riesce a mantenere il vantaggio fino alla fine dell'entusiasmante finale. La Bravo arriva in finale battendo prima il CRS per 1-0 e poi il reparto della manutenzione per ben 4-0. Invece il TGH arriva in finale battendo sia il Float per 2-0 che il reparto della Primo per 2-0.

Miglior portiere della manifestazione è stato Adamo Ceri, mentre i migliori realizzatori a pari merito con 2 reti sono Marcello De Francesco del TGH e Michele Felice della Bravo.

Un elogio anche al portiere della Bravo Nicola De Filippis, figlio d’arte, suo padre è una vecchia conoscenza del calcio sansalvese. Nicola si è distinto anche negli anni precedenti, ma nulla ha potuto di fronte al tiro da maestro di Davide Di Marco.

"Un ringraziamento a tutti i dirigenti dell’azienda che sono stati presenti alla manifestazione e al sindaco e all'assessore allo Sport - dichiara Mario Argentieri, organizzatore del torneo - che ci hanno onorato della loro presenza alle premiazioni.

Naturalmente, un ringraziamento particolare a tutti i circa 160 giocatori che sono i protagonisti della manifestazione, un grazie ai colleghi che ci raggiungono da Melfi. Arrivederci all’anno prossimo. Lo staff organizzatore del torneo si unisce al dolore della famiglia del collega scomparso Daniele Di Fonzo".