Confermata la location del Progetto Federazione ed Ente Binomio Vincente, dal titolo “Pattinaggio comunque Pattinaggio ovunque con Libertas”, presso la Pista di pattinaggio di Vasto Marina.

L’evento organizzato dal Centro Nazionale Sportivo Libertas in collaborazione con la struttura territoriale dello stesso ente e del Comitato Molise della Federazione FIHP, si svolgerà sabato 28 giugno a Vasto Marina, presso la pista di pattinaggio, con inizio alle ore 15,00.

La parte iniziale dell’evento sarà dedicata allo stage nella disciplina del Roller Free Style con i tecnici nazionali Eugenia Buonanno e Francesco Mazzesi, tesserati con la società Il Pincio di Roma.

Obiettivo dello stage è l’aggregazione tra associazioni dell’ente Libertas e della federazione FIHP. I tecnici dell’A.S.D. Roller Vasto Veronica Soldano e Vito Fiorillo (partner dell’evento come club affiliato Libertas) hanno realizzato in collaborazione con i tecnici di livello nazionale il programma dell’evento in modo da promuovere la disciplina.

Oltre alla parte tecnica, saranno realizzati momenti d’incontro sulla pista tra le associazioni, nonché verso le ore 21,00 sempre del 28 giugno, vi sarà una mini gara di Rollercross e Speed Slalom, nonché esibizioni nella disciplina del Roller Free Style.

L’organizzazione ha programmato anche giornate di prove sportive sul percorso Vasto, San Salvo e Termoli, nonché la realizzazione di mini corsi estivi nel pattinaggio a rotelle, il tutto per la migliore diffusione del Pattinaggio (sport considerato minore e poco visibile sui media).