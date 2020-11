Furto con spaccata questa notte al Centro Commerciale Insieme di San Salvo. Una banda di malviventi ha sfondato con un'auto, una Hyunday Jazz, una delle porte di sicurezza della galleria commerciale. Sempre a bordo dell'auto i malviventi si sono diretti verso la profumeria "Lella profumi" e, dopo aver mandato in frantumi la vetrina, hanno portato via decine di prodotti per poi darsi alla fuga. Poi, dopo aver invertito la marcia del mezzo, hanno ripercorso il corridoio e sono usciti nuovamente dalla porta d'emergenza.

La vettura utilizzata per mettere a segno il furto è stata poi ritrovata dai carabinieri a 5 chilometri di distanza, nel territorio di Cupello. Da quel punto i malviventi hanno probabilmente proseguito la fuga con un'altra auto.

E' il secondo colpo in pochi mesi nel centro commerciale. L'8 maggio era stata presa di mira l'ottica. Anche in quel caso i ladri, dopo essere penetrati nel centro commerciale, avevano distrutto la vetrina. Sono i carabinieri della compagnia di Vasto a condurre le indagini sull'accaduto.