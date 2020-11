Arriva in doppia cifra uno degli eventi sportivi più partecipati di San Salvo, il Memorial Dino Potalivo. Nella prossima edizione, che sarà la decima e che si terrà sabato 28 Giugno nel centro storico della cittadina adriatica, si tenterà di superare i 900 iscritti dell'edizione dello scorso anno.

Per l'occasione il presidente della Podistica San Salvo, Michele Colamarino, ha preparato tante sorprese per gli atleti che sfileranno per il percorso cittadino di circa 10 km. Ci sarà un doppio pacco gara per gli iscritti: oltre al classico pacco alimentare ci sarà anche una pregiata maglia tecnica sponsorizzata interamente dallo sponsor storico della manifestazione Metamer energia, gas, elettricità. Oltre alla gara per i più piccoli è confermata anche la Corrinsieme, organizzata con la collaborazione dell'associazione Arda di Vasto.

Per quanto riguarda i top runner presenti è già data per certa la presenza del vincitore dello scorso anno Matteo Notarangelo l'atleta pugliese tesserato con l'Atletica Vomano che sicuramente vorrà aggiudicarsi la gara, ma anche il premio se supererà il record del 2013., ed è uffciale la presenza del campione della 100 km Giorgio Calcaterra , i quali dovrebbero deliziare il palato dello sportivissimo pubblico sansalvese.

La cronaca della gara sarà affidata alla voce ufficiale del podismo abruzzese, il noto commentatore televisivo pescarese Roberto Paoletti. Appuntamento per tutti gli sportivi per Sabato 28 Giugno nel Centro storico di San Salvo dalle ore 17.00.

"Ringraziamo lo sponsor unico della manifestazione Metamer, l'amministrazione Comunale, la Protezione Civile Valtrigno, l'associazione Anteas, la Polizia Municipale, i Carabinieri e tutti i volontari che ci daranno una mano, ci scusiamo in anticipo se recheremo qualche disagio a tutti i cittadini che troveranno le strade chiuse sabato 28 dalle ore 18.30 alle 20.30. Quindi le premesse ci sono tutte per trascorrere una piacevole serata di sport cultura e gastronomia a San Salvo, vi aspettiamo numerosi", dichiara Michele Colamarino, presidente della Podistica di San Salvo.

Per iscrizioni: info@digitalrace.it

Per info: 3476649637 (Michele)

Fax 0863.441725