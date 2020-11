È stata positiva la risposta dei vastesi all'iniziativa promossa dal Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna per la raccolta degli occhiali usati da donare in beneficenza. Si tratta di un service a livello mondiale, con 13 centri di raccolta, di cui uno in Italia a Chivasso. Nel corso degli anni i Lions hanno raccolto e distribuito milioni di paia di occhiali, contribuendo a facilitare la vita a chi, vivendo nei Paesi poveri, non ha possibilità di acquistarli.

Sabato sera il gazebo in piazza Diomede ha raccolto decine di occhiali. "Spesso nelle nostre case rimangono occhiali in buono stato che per qualche motivo non usiamo più - hanno spiegato i soci Lions - ma che invece diventano preziosi per adulti e bambini che altrimenti non riuscirebbero a svolgere una normale vita quotidiana, non potrebbero lavorare o studiare. Tanti vastesi hanno portato i loro occhiali, che noi invieremo al centro di smistamento. È doveroso ringraziare anche l'Ottica Spadano, che ha contribuito in maniera importante a questa raccolta".

In questi anni, i centri mondiali per la raccolta degli occhiali usati dei Lions hanno dato risposte immediate anche nelle situazioni d'emergenza. "Possiamo ricordare una situazione vicina alla nostra terra. In occasione del terremoto a L'Aquila sono arrivati 2500 paia di occhiali da adulto e 200 da bambino che i Lions Abruzzo hanno poi distribuito a chi in quelle ore concitate aveva perso tutto".