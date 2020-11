Per salvare le palme di piazza Rossetti, di cui ora restano solo i tronchi, sono al lavoro da questa mattina gli operai di una ditta specializzata. "Si tratta di una tecnica sperimentale - spiega l'assessore ai Servizi del Comune di Vasto, Marco Marra -, che potrebbe rivelarsi utile per salvare le palme rimaste senza rami". La sommità dei fusti viene ripulita dalle parti ormai marce, e viene praticato un foro, all'interno del quale verrà piantata una nuova palma. "In altre località dove questa tecnica è stata attuata ci sono stati buoni risultati".

Il primo albero interessato, che servirà come test, è quello più alto presente in piazza Rossetti. L'immediato effetto visivo sarà quello di rivedere spuntare i rami in cima ai tronchi ormai spogli. Se la cosa dovesse funzionare, "la estenderemo alle altre della piazza e poi a Vasto Marina". Nella lotta al punteruolo rosso, che ha distrutto la maggior parte delle palme della città, questa potrebbe essere l'ultima mossa. Se anche il "trapianto" di rami non dovesse produrre risultati è probabile che non ci sarà altra soluzione che il taglio degli alberi.

"La ditta lavorerà in questi giorni facendo molta attenzione all'aspetto della sicurezza - spiega Marra -, facendo in modo che la pianta innestata non crei sovraccarichi sul fusto". I cittadini questa mattina osservavano incuriositi cosa stava accadendo. Ora ci sarà da attendere qualche settimana per capire se l'esperimento funzionerà.