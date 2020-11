Il sindaco di Vasto, Luciano Lapenna, rende noto che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l’erogazione di assegni per disabilità gravissime in favore di persone in condizione di dipendenza vitale che necessitano a domicilio di assistenza continua nelle 24 ore.

“L’erogazione dell’assegno è subordinato alla disponibilità del nucleo familiare ad assicurare la permanenza della persona in condizione di dipendenza vitale al proprio domicilio – sottolinea Lapenna – tale disponibilità si realizza attraverso l’assistenza diretta da parte del nucleo familiare stesso o mediante ricorso alla prestazione lavorativa di assistenti familiari. Il Comune della Città del Vasto, in qualità di Ente di Ambito Sociale 24 “Vastese”, erogherà, previa disponibilità delle risorse finanziarie, a parziale copertura dell’impegno sostenuto dalla famiglia, un contributo che varia dai € 600,00 ai € 1.000,00 – conclude Lapenna”.

Le domande dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Vasto entro e non oltre, pena l’esclusione, il giorno 14 luglio 2014. Il modulo di domanda e il bando sono disponibili presso il Segretariato Sociale del Comune in Vasto alla Via Nicola Bosco o scaricabili dal sito istituzionale del Comune di Vasto www.comune.vasto.ch.it

La domanda debitamente compilata e completa degli allegati richiesti dovrà essere inviata tramite il servizio postale o mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Vasto al seguente indirizzo: Comune di Vasto – Ufficio Protocollo – Piazza Barbacani, n. 2 – 66054 Vasto (Ch).