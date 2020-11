Proseguono con ritmo incessante le attività del Circolo Tennis Vasto “Antonio Boselli” tese a promuovere la disciplina e la pratica del Tennis tra i bambini e i ragazzi da 5 a 16 anni.

Nella giornata di domenica 22 giugno ha avuto inizio la terza tappa abruzzese del “Trofeo Tennis Kinder+Sport 2014” manifestazione che vedrà cimentarsi fino a domenica 29 giugno, sui campi in terra rossa del CT Vasto, le migliori promesse maschili e femminili abruzzesi e delle regioni limitrofe di età compresa da Under10 a Under16.

Questa mattina ha preso il via la quarta edizione di Vasto porte aperte al tennis. La manifestazione completamente gratuita finalizzata a promuovere la disciplina e la pratica del Tennis, coinvolgerà bambini e ragazzi che non hanno mai praticato il tennis e tutto il materiale necessario sarà messo a disposizione dal CT Vasto.

Da lunedì 30 giugno inizieranno i corsi estivi organizzati dalla SAT Scuola Tennis del CT Vasto per ragazzi e ragazze dai 6 anni in poi. Le lezioni andranno avanti fino alla fine di luglio e saranno una occasione unica per far trascorrere ai ragazzi una estate sana, sportiva e divertente in mezzo al verde nel centro di Vasto.

Per informazioni ed iscrizioni: CT Vasto – Via Istonia,1 – Parco Muro delle Lame

www.ctvasto.it tel/fax 0873 69461 – maestro 339 4692644