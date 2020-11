Con le vittorie di Genovesi-Di Tizio e Mendozzi-Giuliano si è concluso il torneo 2x2 maschile e femminile della Amorosi Volley, seconda tappa del circuito Beach Volley Libertas Abruzzo Cup. Finalissime che si sono giocateieri, domenica 22 giugno, con un buon pubblico a seguire le gesta degli atleti in campo. Nel torneo femminile vittoria per le giovani vastesi Alessandra Di Tizio e Gaia Genovesi, che hanno battuto le pescaresi Di Tonno - De Meis, con il risultato di 2-0 (21-14 e 21-16).

Non meno sofferta anche l'altra finalissima, quella maschile, che ha assegnato il primo posto alla coppia Mendozzi-Giuliano in seguito ad un lungo "tira e molla" con la coppia Abbondanza-Caporicci con il punteggio 2-1 (21-14;13-21;10-15). Il terzo posto sul podio va ai vastesi Vecchiotti-Speranza e Mascitelli-Capofredano a pari punti con De Lena-Di Santo, rispettivamente per le categorie maschili e femminili.

"Una due giorni di sport e sano divertimento presso i Lidi Zio Fiore e Sabbia d'Oro - commentano gli organizzaztori- , dove si sono fronteggiati appassionati di beach volley, giovani e meno giovani, vastesi e non. Un grande successo - assicurano Massimo Di Risio e Giorgio Amorosi- confermato dal ricco numero di iscritti (22 coppie maschili e 11 femminili) e dall'ottimo livello di tecnica e fair-play riscontrato in campo".

La prossima tappa del circuito sarà disputata con la formula 2x2 misto.