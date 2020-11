Giovedì 26 giugno alle ore 17.00 all'auditorium di Casalbordino va in scena Tutti pazzi per Ulisse, una rivistazione dell'Odissea in chiave comica.

Lo spettacolo è presentato dagli ospiti e operatori del centro psicoriabilitativo Villa Santa Chiara di Vasto e ha come scopo la lotta allo stigma per migliorare l’integrazione sociale. L’obiettivo principale è proprio quello di combattere l’esclusione sociale, inevitabile conseguenza del pregiudizio e della discriminazione, generati impropriamente sulla malattia mentale e sulle persone affette.