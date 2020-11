Il sindaco di Vasto, Luciano Lapenna, comunica che la P.A. cittadina intende continuare gli interventi finalizzati al miglioramento della viabilità e della sicurezza stradale, già iniziati negli anni precedenti, approvando con D.G. n.36 del 19.02.2014 e con D.G. n.58 del 12.03.2014 un finanziamento di 242.000,00 euro per lavori di “Manutenzione straordinaria strade urbane” e predisponendo altresì un “Piano Asfalti” di sistemazione delle strade comunali.

Il “Piano Asfalti” ha individuato alcune strade cittadine in cui è necessario intervenire con urgenza, tra cui: via dei Conti Ricci, via Madonna dell’Asilo, via Ciccarone, C.rso Mazzini, via Asmara, via Leopardi, via IV Novembre, via XXIV Maggio, via Giulia.

“I lavori di sistemazione delle strade indicate e individuate nel “Piano Asfalti” prenderanno il via nella giornata di mercoledì 25 giugno con l’esecuzione dei lavori in via Ciccarone, per poi passare a via dei Conti Ricci nella giornata di giovedì 26 giugno – specifica Lapenna – continuando via via secondo il cronoprogramma dei lavori e secondo le strade indicate. Chiedo scusa ai cittadini per i possibili disagi che questo genere di opere pubbliche può causare, ma ho chiesto alle ditte interessate di essere veloci nella realizzazione dei lavori e di garantire, per quanto possibile, un flusso regolare del traffico”.