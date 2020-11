"Minorenni stranieri usati come venditori abusivi sulla spiaggia". Si moltiplicano in questi giorni le segnalazioni di vastesi e turisti. A Vasto Marina torna a dilagare l'abusivismo nel commercio ambulante. Il problema è annoso. E spesso i commercianti del mercatino di lungomare Duca degli Abruzzi hanno protestato, in alcuni casi anche in maniera plateale.

Il fine settimana che si è appena concluso, il primo della stagione estiva, ha fatto registrare sulla riviera un picco di presenze di venditori irregolari. Sabato sera, in lungomare Cordella, si contavano 71 bancarelle abusive.

E intanto non è passata inosservata in spiaggia la presenza di venditori minorenni, utilizzati per commercializzare illegalmente oggettistica e costumi da bagno.