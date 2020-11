“Esprimiamo solidarietà ai dipendenti licenziati di Essepi s.r.l, società editrice della Tv vastese Trsp. Stessa solidarietà, va agli amministratori dell’azienda in grave crisi economica”. Lo hanno dichiarato i Dirigenti vastesi di Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale.

“La chiusura dello spazio del Tg e non solo all’interno del palinsesto di Trsp – hanno proseguito - rappresenta una grave perdita nel panorama dell’informazione vastese e regionale. In questi momenti occorre che le Istituzioni facciano qualcosa affinché siano tutelati spazi liberi come quello che rappresenta Tele Radio San Pietro. Da parte nostra, alle parole facciamo seguire i fatti: abbiamo impegnato i nostri iscritti a versare il 5 per mille della dichiarazione dei redditi all’Associazione Amici di Trsp Onlus. Una goccia in un mare di spese che la televisione deve affrontare, ma ci auguriamo sia un gesto che anche altri, cui rivolgiamo l’appello, faranno, con l’augurio che l’aiuto di tanti possa far sì che Essepi s.r.l. sia in grado di riassorbire i dipendenti licenziati” hanno concluso gli esponenti locali del partito di Giorgia Meloni.

(Comunicato stampa)