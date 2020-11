Stava lavorando in un terreno agricolo di Cupello alla guida del suo trattore quando improvvisamente, per cause da accertare, il mezzo ha agganciato un albero che, sradicandosi dal terreno, ha schiacciato Antonio Greco, 66 anni. Solo in tarda serata i parenti, preoccupati perchè non lo vedevano rientrare, hanno dato l'allarme. Sul posto si sono recati i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. I soccorritori hanno trovato il corpo schiacciato dal pesante albero e non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.