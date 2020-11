Il teatro-canzone di Giorgio Gaber e il dialetto vastese. È il binomio scelto da Francesco Paolo Sorgente per la commedia 2014 della compagnia tetatrale La Cungarelle. Ieri, all'Arena alle Grazie, è andata in scena la prima di "A lu tehàtre - Omaggio al signor G.". Ai testi di Giorgio Gaber e Sandro Luporini, interpretati da Michele Calvio, si alternano i brani del celebre cantautore italiano, eseguiti dal vivo, e divertenti gag scritte da Sorgente. L'ambientazione è quella di una sala di teatro dove l'attore milanese, Calvio, finisce con l'interagire con un indisciplinato pubblico. La sottile ironia di Gaber si intreccia quindi con quella "verace" delle macchiette vastesi. Nel finale il regista Sorgente "ripesca" anche un paio di personaggi dalla commedia portata in scena lo scorso anno, creando così una sorta di unione tra le sue diverse creazioni artistiche.

Con i brani suonati dal vivo da un trio d'eccezione, come quello formato da Lino Molino, Ivano Sabatini e Nicola Cordisco, ed interpretati da Paola De Fanis, Roberto Del Borrello, Ida Pepe, Laura Trovarelli, La Cungarelle ha aggiunto un "plus" alla tradizionale interpretazione teatrale. Al termine dello spettacolo in due atti tanti applausi dal pubblico dell'Arena e l'appuntamento alle prossime rappresentazioni dell'estate (con le date ancora da definire).

Attori

Michele Calvio (l’attàure melanàse), Giuseppe D’Ercole (Custandëine), Fabio Cristina (‘Nardìcce), Domenico Di Spalatro (Pasquäle), Saverio Naglieri (Ggiuüànne), Elia Grumelli (Libbràte), Rina Silletti (Ggiuvëine), Marina Galiè (Rusëine), Francesco Farina (Lillùcce), Aldo Antonelli (Geggë), Orietta D’Aurizio (‘Natìcce), Maria Vinciguerra (Trisìcce), Anna Naglieri (Angiulëine), Cesario Muratore (Gaddàne), Luciano Marchesani (Tigudère), Luigi Passucci (Micchèle), Silvana Di Francesco (Annëine), Anna Scafetta (Ggiusuppëine), Nicola Fioravante (Carminìcce), Massimo Di Giovanni (Sandrëine), Antonio La Palombara (Pippëine), Cesario Scafetta (Douglàsse), Antonio Del Roio (John Bart), Martina Del Roio (Adelëine), Riccardo Olivieri (Rumè), Samuele Olivieri (Marò), Pietro Bevilacqua (Nuculëine), Pietro Di Loreto (‘Ndònie), Paolo Altieri (Firdinànde), Michele De Felice (Frangìsche), Filomena Marchesani (Filummène).

Musicisti

Nicola Cordisco (chitarra), Lino Molino (batteria), Ivano Sabatini (contrabbasso)

Cantanti

Paola De Fanis, Roberto Del Borrello, Ida Pepe, Laura Trovarelli.

Supporto organizzativo

Sigfrido Febbo (segreteria), Giuseppe Castaldi (supporti informatici), Marco Del Roio (rappresentazioni grafiche), Giorgio Gaggini (logistica), Pietro Di Loreto & co. (allestimento scenico), Davide Delle Donne (filmati scenici), Marina Galiè (costumista), Pina Di Paolo (truccatrice), Filomena Marchesani (suggeritrice), Mariacristina Colanzi (addetto stampa e presentatrice)