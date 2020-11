È la Pro Vasto femminile ad aggiudicarsi la vittoria del 7° memorial Valentina Pietropaolo, intitolato alla memoria della giovane calciatrice vastese scomparsa a seguito di un incidente stradale. Da allora la società vastese, presidente Piero Tumini in testa, ogni anno hanno voluto ricordare la loro Benji, come era soprannominata Valentina, promettente portiere già nel giro della rappresentativa regionale. Ieri, al comunale di di Cupello, oltre alle padrone di casa della Pro Vasto sono scese in campo Pizzoli e Women Soccer Hatria.

Si è giocato con sfide da 45 minuti, dirette da tre giovani arbitri della sezione di Vasto, Giovanna Ucci, Benedetta Bologna e Giacomo Rossini, che si sono alternati nella direzione di gara nei tra match. Dopo un minuto di raccoglimento in onore di Benji, la prima partita, Pro Vasto-Hatria è stata decisa ai calci di rigore. Più precise le ragazze biancorosse, che per l'occasione sono state rinforzate da alcune giocatrici di Lanciano e Chieti. La seconda sfida ha visto la vittoria dell'Hatria per 2-0 contro il Pizzoli. L'ultima partita ha consegnato la vittoria alla formazione di mister Mazzatenta, vittoriosa per 2-0 con col di Tiberio su punizione e Belarbi. Presenti alla premiazione anche i dirigenti regionali del calcio femminile a testimonianza dell'affetto che tutto il mondo calcistico aveva per Valentina Pietropaolo. Una giornata di calcio e amicizia, con agonismo in campo ma soprattutto tanto fair play.

Dalla società vastese il ringraziamento a tutti i partecipanti al torneo e agli sponsor che hanno accompagnato la squadra nel corso della stagione sportiva appena conclusa e in questa occasione. Oltre a questi un grazie al signor Elio Micoli, titolare dell'ortofrutta sulla circonvallazione Histoniense, che, quando ha saputo la motivazione del torneo, ha voluto donare tutta la frutta per rinfrescare le ragazze nella giornata afosa. "È stato un gesto semplice ma davvero bello", ha sottolineato Francesca, dirigente della Pro Vasto. In una giornata dalle mille emozioni ha fatto sicuramente piacere.