Un gran numero di fedeli di tutte le parrocchie della città ha partecipato ieri alla solenne celebrazione del Corpus Domini. È stato monsignor Bruo Forte, arcivescovo di Chieti-Vasto, a presiedere la solenne celebrazione con tutti i parroci davanti alla chiesa di San Giovanni Bosco. Padre Bruno ha centrato la sua omelia sull'Eucarestia, il cuore di questa celebrazione liturgica, evidenziando la bontà e la compassione, il fare compagnia a chi è nel dolore, come caratteristiche del cristiano. "Dobbiamo consolare chi soffre, servire chi ha bisogno". Al termine della celebrazione l'arcivescovo ha portato in processione l'ostensorio con l'ostia consacrata, accompagnato dalle confraternite cittadine, dai Cavalieri del Santo Sepolcro, dall'Unitalsi, dai tanti bambini che hanno ricevuto la prima Comunione e dai gruppi parrocchiali.

La conclusione, come da tradizione, davanti alla cattedrale di San Giuseppe. Prima di impartire la solenne benedizione monsignor Forte ha detto: "Mentre portavo Gesù lungo le strade di Vasto ho pregato per i giovani, per le famiglie, in particolare quelle in difficoltà a causa della crisi, quelle in cui manca il lavoro. Ho pregato per gli anziani, i malati, per tutte le persone sole. Dobbiamo ricordarci sempre di avere un atteggiamento di attenzione per i più deboli".