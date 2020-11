"Come ogni anno nel periodo estivo si instaura una grave carenza di infermieri nell’Ospedale di Vasto e negli altri ospedali della ASL Lanciano Vasto Chieti". Lo sostiene Enrico Del Villano, segretario provinciale del Nursind, sindacato infermieristico italiano.

"Le dotazioni di personale infermieristico - prosegue Del Villano - sono già carenti durante il resto dell’anno, ma in l’estate il problema diventa drammatico perché se dal 1 giugno al 30 settembre di ogni anno ci sono le ferie estive, che devono essere garantite agli infermieri per il recupero psico-fisico, non si capisce perché non viene predisposto un piano aziendale per fronteggiare la situazione. In questo modo si rischia di avere delle conseguenze sull’assistenza fornita ai pazienti e sulla salute del personale".

"Certamente si saranno infermieri sempre più stanchi, sempre più stressati e magari in burnout - prosegue il segretario provinciale - fronteggiare carichi di lavoro sempre più pesanti e senza personale di supporto in queste condizioni è molto pericoloso. Temiamo possa accadere qualche fatto grave per questo abbiamo sollecitato la direzione aziendale sulla questione, ma non sono state fornite risposte chiare ed esaustive, per cui valuteremo con attenzione tutte le segnalazioni che ci forniranno i nostri colleghi e non escluderemo di ricorrere alla Direzione Provinciale del Lavoro e a fare azioni di protesta".