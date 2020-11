Il sindaco di Vasto, Luciano Lapenna, ha incontrato ufficialmente nella mattinata di venerdì, presso il Ministero delle Finanze di via XX Settembre in Roma, il Sottosegretario di Stato all’Economia e alle Finanze On. Giovanni Legnini.

L’incontro, richiesto dal sindaco Lapenna al fine di poter intercettare risorse economiche da investire sul territorio di Vasto, è stato cordiale e pieno di spirito costruttivo.

I temi all’ordine del giorno sono stati il PRG del Porto di Punta Penna, lo sblocco dei lavori di Piazza Marconi e le aree demaniali trasferite dallo Stato al patrimonio comunale di Vasto.