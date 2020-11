Con il solstizio d'estate riapre questa sera per la quattordicesima stagione il Baja Village di Vasto.

La serata inaugurale darà il via alla stagione che sarà ricca di eventi e di sorprese, arricchita da una straordinaria collaborazione che vedrà fare squadra la direzione artistica del Baja Village e Antonio Caruso, noto direttore artistico e organizzatore di eventi della costa vastese, il quale sarà presente con tutta la sua rodata equipe.

Lo Staff del Baja Village e Caruso sperimenteranno una nuova forma di collaborazione per far diventare Vasto la capitale del divertimento sano, con una politica dell'intrattenimento tanto semplice quanto rivoluzionario. " C'è voglia di collaborare e di creare qualcosa di positivo per la città - tiene a dire la direzione artistica del Baja Village - per una sinergia che spinge per accreditare Vasto come centro di richiamo della movida dell'estate di un bel tratto della costa adriatica".

Come nella sua migliore tradizione, che ha sempre contraddistinto il Baja Village, quest'anno viene rafforzata l'offerta con il debutto di "Notti dance d'honour" attraverso una serie di novità mirate per captare il pubblico che frequentava le discoteche negli anni Ottanta. Un viaggio nel tempo riservando una delle due aree per chi ama la musica latino americana, con il coinvolgimento dei migliori maestri di ballo e i dee jay della costa adriatica.

Ci sarà la solita attenzione alla sicurezza. Per il quarto anno è stato rinnovato il progetto "Sicuramente Notte" conla delegazione di Vasto della Croce Rossa Italiana, che sarà presente con una postazione di primo soccorso e assistenza con personale qualificato e mezzi idonei. Verranno sensibilizzati tutti gli ospiti del Baja Village contro l'abuso di alcol e droghe. Nel corso della serata verranno trasmessi video per invogliare a uno stile di vita sano e in particolare alla guida sicura. "Vogliamo ringraziare la professoressa Maria Luisa Del Forno Ciufici e tutti i volontari della Cri - aggiunge la direzione artistica del Baja Village - per esserci ancora vicini in questo progetto sicurezza".

Da luglio ripartirà il servizio navetta gratuito da San Salvo Marina per attraversare Vasto fino a Punta Penna. Un ringraziamento particolare a tutte le forze dell'ordine che negli anni passati hanno garantito i controlli del territorio per un sabato notte in sicurezza.

La prima novità di questa forte collaborazione artistica sarà l'ospite del prossimo sabato 28 giugno. Per il compleanno del Baja Village il padrino della serata sarà Stefano De Martino, marito di Belen Rodriguez.

Al Baja Village si potrà accedere dalle 23.00 e la musica sarà a disposizione sino alle 5.00. All'interno e all'esterno della discoteca Baja Village è attivo il servizio di videosorveglianza.