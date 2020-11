Si è concluso con la festa del "Diplonido" l'anno 2013/2014 dell'asilo nido comunale La Tana dei Cuccioli di via Incoronata a Vasto, gestito dalla cooperativa Il Mio Pulcino, che gestisce l'asilo nido di località Incoronata a Vasto, ha festeggiato la chiusura dell’anno scolastico 2013/2014. L'appuntamento con genutori e bambini è stato nella struttura estiva del Poseidon Beach Village di San Salvo Marina per passare qualche ora per giocare e gioire insieme approfittando del bel tempo.

I più grandi, come ormai da tradizione, hanno ricevuto l’ambito diploma e il cappellino consegnati dalla direttrice Maria Rita D’Amico e dal presidente del consiglio comunale di Vasto, Peppino Forte. "La location - spiega una nota della scuola - sicuramente ha garantito la spensieratezza per grandi e piccini, e la possibilità di saltare e correre, con la fantastica animazione da parte di Enrico Prò ci ha catapultato in un mondo fantastico con balli, danze e canti così che anche i più grandi hanno partecipato al divertimento dei più piccoli. Dobbiamo ringraziare anche la rappresentanza del Comune del Vasto che attraverso Peppino Forte ha dimostrato come sempre la sua presenza. Ringraziamo anche il personale del Poseidon Village che ci ha accolto con disponibilità nella suggestiva location. Come tutti gli anni la festa conclusiva dell’anno scolastico trascorso non è solo la celebrazione della fine dell’anno ma è un arrivederci al prossimo con la carica e l’entusiasmo che solo i bambini e i loro genitori possono donarci con sorrisi e sguardi sinceri.