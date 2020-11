Da Antonio Villamagna riceviamo la seguente segnalazione sulla situazione relativa ai lavori sul viadotto di Vasto Marina. "È assurdo che dopo oltre 45 giorni di blocco della statale 16 e quindi di conseguenza dopo altri e tanti giorni di attività ferme, con guadagni a zero (paragonerei la situazione per meglio far capire, come se a sindaci, assessori, personale uffici affissioni, dirigenti e tanti altri non venisse versato il proprio stipendio a maggio e in seguito a giugno) la nostra efficiente amministrazione ha pensato bene di multare chi ha messo un cartello per indicare almeno ai clienti fissi la strada da fare per essere raggiunti.

In altri casi, forse meno simpatici come il sottoscritto, qualcuno ha pensato di togliere addirittura il cartello pur senza essersi preoccupati di avvisare. Ma le amministrazioni efficienti si sa fanno così, peccato che non hanno considerato che trattasi di cartello rimosso dal suo punto fisso e soggetto a tassazione annuale.

Volevo infine ricordare a chi fa questi gesti, per carità se pur legali, che se non dovessero prendere lo stipendio questo fine mese, e glielo auguro con tutto il cuore, capirebbero cosa vuol dire trovarsi in queste situazioni e forse, prima di infierire su chi già non ha preso il proprio guadagno nemmeno a maggio, rifletterebbero un attimo. Chiudo ringraziando con indubbia simpatia tutti i responsabili di questi dispettucci ridicoli".