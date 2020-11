Annuncia un esposto alla magistratura affinché i magistrati accertino se è l'inquinamento marino la causa dell'infezione del figlio. Protagonisti, loro malgrado, della vicenda e dell'azione legale che ne seguirà sono Stefano Moretti, perito infortunistico vastese, e il piccolo Massimiliano, che ha 2 anni.

"Il 10 giugno siamo andati al mare a Vasto Marina - racconta Moretti - e mio figlio ha fatto il bagno. La sera stessa ha cominciato ad avere la febbre, accompagnata da una forte dissenteria. Dopo qualche giorno, visto che la situazione non migliorava, anzi la dissenteria iniziava a produrre perdite di sangue, lo abbiamo fatto visitare presso un laboratorio privato per delle analisi del sangue, dai cui esiti è stata chiara la presenza di un'infezione. Quindi abbiamo deciso per il ricovero all'ospedale Renzetti di Lanciano, dove gli è stata assegnata una stanza nell'apposito reparto. Dopo 5 giorni di cure, Massimiliano è stato dimesso il 19 giugno. Abbiamo fatto ripetere tre volte le analisi. Con molta probabilità, si è trattato di un'infezione da Escherichia coli".

Ora Moretti, tramite l'avvocato lancianese Domenico Frattura, è intenzionato a presentare un esposto alla Procura, ai sindaci di Vasto e San Salvo, alla Asl e all'Arta (agenzia regionale di tutela dell'ambiente), affinché le autorità competenti accertino se l'infezione è stata causata dall'inquinamento del mare e le eventuali responsabilità.