21 giugno , dalle 19 in poi al bar In Piazza (piazza Rossetti), per un'iniziativa targata Ricoclaun e Vasto In Centro . L'occasione è quella dell' Aperitivo del Sorriso con due importanti scopi: Appuntamento domani sera,, dalle 19 in poi al bar In Piazza (piazza Rossetti), per un'iniziativa targata. L'occasione è quella dell'con due importanti scopi:

- colorare la piazza con la presenza festosa e gioiosa dei clown che coinvolgeranno l'attenzione di tutti con palloncini, bolle di sapone e truccabimbi;

-parlare di clownterapia nel decennale dell'attività dell'associazione di volontariato che è attiva in tutti i reparti dell'Ospedale San Pio di Vasto, e in alcuni reparti degli ospedali di Lanciano, Termoli, e da Luglio 2014 anche dell'ospedale di Ortona;.





Nell'occasione sarà possibile anche acquistare i biglietti della lotteria di beneficenza al costo di 1 euro l'uno, per contribuire al Festival del Sorriso - Notte Azzurra x 3 che si terrà nel centro di Vasto dal 10 al 12 luglio con la collaborazione del Comune di Vasto e le associazione di categoria.

I premi in palio sono 166, messi a disposizione quasi tutti dal Consorzio Vasto in Centro. Il primo premio è una bici elettrica Armony Riccione e il secondo premio un cellulare Samsung S4. Per conoscere gli altri premi è possibile consultare il sito www.ricoclaun.it . L'estrazione è prevista il 12.7.14.

"Un Aperitivo del Sorriso - commentano i presidenti dei sue sodalizi, Rosanna Spagnuolo e Marco Corvino- che vuole dare il benvenuto ad una nuova sinergia di forze, energie, idee di associazioni, attività, enti diversi per dare un contributo alla nostra città di Vasto, in particolare il centro storico, creando divertimento , ma anche momenti in cui si condividono esperienze, si acquisiscono risorse, si creano emozioni".