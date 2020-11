Da Ileana Falcone, vastese che cura l'ufficio stampa del tour dedicato a Mia Martini, riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di un evento che si svolgerà a Segrate (Mi) domani, 21 giugno.

Dopo il successo dell’evento “Buon compleanno Mimì”, svoltosi il 20 Settembre 2013 presso il Teatro Nuovo di Milano per festeggiare la grande Mia Martini, l’Associazione Culturale Minuetto Onlus e Leda Bertè, su iniziativa di Vincenzo Adriani e con la collaborazione del comune di Segrate, propongono il 21 giugno alle ore 21 nella piazza centrale di Segrate (Piazza San Francesco, Via XXV Aprile) un nuovo evento musicale, che sarà il primo di una lunga serie di eventi itineranti.

Durante la serata, presentata da Fiorella Felisatti (speaker di Radio Italia – solo musica italiana), suggestive voci di artisti noti ed emergenti si alterneranno sul palco per ricordare i successi di Mia Martini e verrà presentato il primo grande progetto firmato Mimì Sarà: l’album dei Box15, composto da una cover di Mia Martini e 8 brani inediti scritti dai ragazzi della band.

I Box15 (il cui nome nasce proprio dal numero civico del “box” del batterista in cui è nata l’amicizia tra i ragazzi e il loro sodalizio musicale) sono una rock band italiana formata da quattro giovanissimi artisti: Riccardo Diaferia (voce e chitarra), Alessio Gnuva ( basso), Andrea Chiari (chitarra), Riccardo Ierardi (batteria). La band nasce nel 2008, nel 2012 comincia ad avere una vera forma artistica, ma la svolta avviene con l’incontro, nell’ottobre 2013, con Enzo Adriani (fondatore e presidente dell’Associazione) che, conquistato dalla qualità artistica e dalla freschezza dei ragazzi, decide di investire nel progetto e di accogliere la band all’interno di Casa Mia Martini.

L’Associazione Culturale Minuetto Mimì Sarà Onlus infatti, sta portando avanti un progetto entusiasmante: dare una casa a tutti i giovani artisti con talento e valori, mettendo a disposizione uno spazio per confrontarsi con altri giovani artisti e con professionisti che vivono di musica. Un luogo dove poter crescere sia musicalmente che interiormente.

L’obiettivo è promuovere la conoscenza, la pratica e la diffusione delle attività musicali ed artistiche in generale in una struttura senza finalità di lucro che non si propone di modificare o plasmare il talento naturale e personalissimo degli allievi, ma di aiutare a trasmetterlo nella propria unicità, proprio come faceva Mia Martini con la sua originale personalità e la sua anima profonda.

Mimì sarà in tour

Sabato 21 giugno - Piazza San Francesco –Via XXV Aprile, Segrate

Con la partecipazione straordinaria di:

Ivana Spagna

Aida Cooper

Lucia Cassini e Enrico Beruschi

Giancarlo Del Duca

Lorenzo Nilo Moglioni

Sabrina Carnevale

Red Nose

coro Cantù Gospel Voices diretto dal Maestro Stefano Briani

Interviene Leda Bertè



Si esibiscono gli artisti emergenti:

Tania Sheila De Felice

Silvia Racini (Luna)

Marco Legnani

Presenta il nuovo album la band BOX15

Con la partecipazione di: Pasquale Pesce (Tastiere) e Tommaso Sgarbi (chitarra acustica)

Durante la serata il Circo Orfei regalerà meravigliose scenografie

Autore, ideatore, regista e direttore artistico: Vincenzo Adriani