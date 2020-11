Dopo un anno di assenza, domenica 22 giugno, si svolgerà nuovamente la festa di Sant'Onofrio, per portare un po' di allegria alle nonne ospitate nella casa di riposo accanto alla chiesetta intitolata al Santo. Tanti i volontari che si stanno adoperando per una buona riuscita della festa. Un programma semplice, caratterizzato da celebrazioni religiose e divertimento, in cui i residenti del quartiere e i devoti a Sant'Onofrio si stringeranno attorno alla comunità della casa di riposo.

Il programma

8.45 Apertura festa

9.00 Santa Messa nella solennità del Corpus Domini

19.00 Santa Messa - al termine fuochi pirotecnici

20.30 Ballo in piazza con l'orchestra "Il tarlo e la noce"

24.00 Chiusura festa