Vivono per il gol, la porta è il loro chiodo fisso. Chiamarsi bomber era nel loro destino, può capitare tra amici senza apparenti meriti sportivi, ma non è questo il caso. Loro sono per tutti "il bomber" e il merito se lo sono guadagnato sul campo in anni di reti gonfiate, facendo esultare in tanti. Un titolo che per alcuni vale quanto una laurea, altri ci scherzano su. Zonalocale li incontrerà per conoscerli meglio e farsi raccontare la loro carriera in campo e quella fuori, tra lavoro, hobby, amori, programmi estivi senza pallone e curiosità.

Nicola Sputore, 29enne attaccante della Virtus Cupello, oltre a metterla dentro da due anni lavora nel McDonald's cittadino, pallone e menu, gol e big mac. La sua avventura calcistica inizia nella Bacigalupo, poi Vastese 2000 e Virtus Lanciano, dove tra allievi nazionali e berretti colleziona 51 gol in 78 presenze. In seguito Guardiagrele e Penne in D, Virtus Cupello, Lauretum, Vis Ripa Teatina, Sporting Scalo, Vasto Marina, Vastese, Real Tigre e di nuovo Virtus Cupello. "Sputore ha un fucile al posto della gamba" dice uno dei suoi maestri, mister Michele La Verghetta.





Come e dove inizia la tua carriera da bomber?

Nei pulcini della Bacigalupo, avevo 6 anni, all’inizio facevo il difensore centrale per via del fisico, ero già più alto e robusto degli altri. Avrò giocato in quel ruolo un paio di partite, non mi piaceva molto.

Fu il destro micidiale, la famosa cannonata, a farti diventare un bomber?

Quando mister Franco Salvatorelli si accorse che avevo un tiro più potente degli altri mi provò in attacco e non mi sono più mosso da lì.

Se non avessi fatto l'attaccante in che ruolo avresti giocato?

Non lo so proprio, mi sono sempre sentito solo bomber, sin da subito.

Qual è l’aspetto più bello dell’essere un bomber?

Gioire per un gol è quel che di più bello ci sia per uno che gioca a calcio. L’attaccante viene valutato per le reti messe a segno, spesso capita che uno si dia molto da fare in avanti, giochi comunque una buona partita, me se non segni non è la stessa cosa, questo è l'aspetto meno piacevole. Se non ti arrivano palloni non tiri in porta, la colpa non è solo tua, ma il nostro destino è questo.

E quando non segni come la vivi?

Ci penso, a volte anche la notte, capita ed è normale, non metterla dentro non ti fa certo stare tranquillo, pensi a cosa avresti potuto fare meglio, la vivi male, altrimenti non saresti un bomber.

C’è un errore che ti assilla, un gol sbagliato a porta vuota che ancora ti perseguita?

Per fortuna no, a questo punto non ci sono arrivato, meno male.

Il gol più bello che hai fatto?

Nello Sporting Scalo contro il Montesilvano, in rovesciata, è ancora su YouTube.

Chi è il difensore che ti ha messo più in difficoltà?

Ciarrocchi e Martelli, due bei rimboscatole, una coppia centrale davvero molto forte. Un altro grande problema per un attaccante è Cleo Rossi, quando ci si mette sono guai, a volte non è bello da vedere ma è molto efficace ed è quello che conta in certi casi.

Con quale compagno di reparto ti sei trovato meglio?

Con Mirko Panico nel Lauretum, è uno forte forte.

E l'allenatore?

Di Pietro a Loreto, sono stato con lui solo un anno ma per me è stato fondamentale, ha fatto molto, ha creduto tanto in me. Ci sentiamo ancora.

La partita che non dimenticherai mai?

Vastese-Naiadi negli allievi, quarti di finale, all’andata abbiamo perso 2-0, al ritorno all’Aragona abbiamo vinto 3-0 con la mia tripletta. E’ stato uno dei primi passi importanti nella mia carriera di bomber.

Da cosa nasce il successo del bomber tra i tifosi e con le donne?

Il bomber è il bomber, è il più determinante, è quello dal quale ci si attende il gol, che finalizza il lavoro di tutta la squadra, è quello più in mostra, che lavora per l’essenza del calcio, il gol.

Ti ha portato vantaggi sul lavoro?

No, ma la domenica sera subito dopo la partita vado a lavorare, molto spesso non rientro con la squadra per arrivare prima, da quel momento in poi tutti chiedono come è andata la gara, ci si confronta sul calcio, anche perchè lavoro a contatto diretto con i clienti e in tanti si informano.

Come si svolge la tua giornata lavorativa?

Faccio vari turni, la mattina o il pomeriggio, anche il sabato e la domenica. Per fortuna mi sono sempre venuti incontro e mi hanno permesso di organizzare i turni in base a partite e allenamenti, li ringrazio per questo.

Quali sono le maggiori difficoltà che incontri nel conciliare lavoro e calcio?

Quando lavoro la mattina è meglio, è più tranquillo, il pomeriggio o la sera è sempre un fuggi fuggi, non ho mai tregua, finita una cosa ne devo fare un'altra. Quando mi alleno inizio e finisco prima per poi andare a lavorare alle 19.30 e per fortuna ho fatto pochissime volte ritardo. Il problema è quando ci sono i supplementari da giocare come nei play-out, ho dovuto chiamare per avvisare che sarei arrivato dopo.

Cosa farai questa estate tra un campionato e l'altro?

Potevo unirmi alla Vastese Beach Soccer ma per impegni di lavoro non è stato possibile, farò il tifo per loro. Oltre alle partite in spiaggia andrò in vacanza con Sara, la mia ragazza, a Venezia.

A proposito di Sara, quante ne ha sopportate per il pallone?

E’ una santa, lavora a Pescara, a volte ci vediamo solo nel fine settimana e io gioco e lavoro, anche per lei non è facile.La ringrazio per la comprensione. Così come ringrazio la mia famiglia per avermi sempre assecondato in questi anni, hanno sempre fatto prendere le mie decisioni da solo, anche sbagliate. Un grazie a mio padre Vincenzo che si è fatto tantissimi chilometri per accompagnarmi e venirmi a vedere giocare.

Oltre a loro chi è il tuo più grande tifoso?

Giuseppe Bozzelli e Antonio Del Borrello, anche se mi criticano so che sotto sotto mi vogliono bene. Oltre a Mario Luongo e Lorenzo Napolitano, prima delle partite ci sentiamo sempre o ci mandiamo un sms.

Chi sono i tuoi amici nel calcio?

Marco Muratore è uno di quelli che conosco da quando eravamo piccoli, ma anche Luongo, Napolitano, Ottaviano, Cianci, Di Lello.

Cosa ti piace di più del tuo sport?

Il gruppo è l’essenza di una squadra, lo stare insieme, prendersi in giro, scherzare, quando posso vado sempre prima sia all’allenamento che alla partita proprio per non perdermi questi momenti, anche le cene ovviamente. A Cupello nonostante una stagione negativa ho trovato un grande gruppo, molto unito, peccato sia andata male.

Cosa farai quando smetterai?

Non mi vedo come allenatore, ma tutto è possibile, adesso non so dirlo, il calcio è la mia passione, sono certo che rimarrò sempre legato a questo sport, farò sicuramente qualcosa.

La squadra in cui ti sei trovato meglio?

Nessuna in particolare, ogni esperienza mi ha dato qualcosa e mi ha permesso di crescere.

Chi è il tuo idolo?

Da interista Bobo Vieri, anche se in tanti dicono che assomiglio più a Lucarelli, un altro grande bomber.

C'è in giro un altro Nicola Sputore?

Un "erede" non proprio, ma ho visto che nei ragazzi con cui ho giocato quest’anno le potenzialità ci sono, vanno abbinate alla testa, Fizzani, Antenucci mi piacciono, come Tracchia e Musto, ma anche Di Santo e Pantalone hanno delle qualità, purtroppo la loro è stata un’annata limitata dagli infortuni.

Hai un rimpianto?

Non è proprio un rimpianto, a Lanciano, avevo iniziato ad essere convocato in prima squadra in C1, ho anche esordito e segnato in Coppa Italia contro il Latina, mister Castori mi dava spazio, poi mi sono rotto il crociato e ho perso un anno. La stagione successiva ci furono problemi societari, non era la Virtus Lanciano di oggi ed è andata così, evidentemente era il destino.

Chiamarsi bomber, le precedenti interviste

Fabio Di Lello tra pane e gol, forza e carattere in campo e fuori