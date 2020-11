Sabato 21 giugno, in piazza Diomede, il Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna allestirà un gazebo per la raccolta degli occhiali che, presenti in ogni famiglia, non sono più utilizzati per una variazione delle patologie, perchè non più di moda, perchè troppo pesanti, troppo scuri, troppo rotondi, ecc.

"Il motto di questa nostra iniziativa - si legge nella nota degli organizzatori - è "Inutili per te...indispensabili per noi" ed è rivolto a tutti coloro che possono dare un modesto contributo a risolvere i problemi degli ipovedenti nei paesi del cosiddetto terzo mondo. Soprattutto i bambini aranno destinatari della raccolta.

Nel mondo i lions hanno organizzato 13 centri di raccolta degli occhiali usati: uno di questi è in Italia a Chivasso (TO): insieme questi centri hanno proceduto a classificare le lenti secondo le patologie e le gradazioniriucesno, dal 1995 al 2010, a raccogliere e distribuirne ben 34.511.155. La media di 2,500.000 occhiali è stata rispettata anche negli ultimi quattro anni portando così il numero finale a circa 44 milioni. Vi aspettiamo numerosi e, soprattutto, ci aspettiamo una grande partecipazione".