La voce circolava nell'ambiente da almeno un paio di settimane, ma adesso è confermata anche dal diretto interessato: Alfonso Calvitti non è più il direttore sportivo della Vastese. Il dirigente nei giorni scorsi ha ufficialmente comunicato alla società l'intenzione di interrompere la collaborazione con i biancorossi.

Calvitti è molto sintetico nello spiegare la sua decisione: "Avevo in mente di farlo da tempo ma ho preferito attendere il termine delle elezioni regionali. La settimana scorsa ho riferito alla società la mia intenzione. I motivi? Credo che in un periodo come questo sia meglio mettere davanti a tutto il bene della squadra, lasciar perdere le questioni personali che non farebbero altro che alimentare ulteriori polemiche e altre discussioni che ora non servono e non sono di aiuto a questi colori".

Calvitti, direttore sportivo prima della San Paolo Calcio Vasto e poi della Vastese, lascia dopo due stagioni in biancorosso.