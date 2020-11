Si è svolta presso la prestigiosa Sala dei Baroni del Maschio Angioino di Napoli la presentazione del restauro del “Carteggio Palizzi” interamente finanziato dal Comune di Vasto.

L’evento culturale, che ha richiamato l’attenzione di molti studiosi ed appassionati, ha avuto come relatori il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, il sindaco di Vasto Luciano Lapenna, la Prof.ssa Isabella Valente – Docente di Storia dell’Arte Contemporanea Dipartimento di Studi Umanistici Università Federico II – e la Dr.ssa Lucia Arbace – Soprintendente per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici dell’Abruzzo.

Il Carteggio, costituito da cinque volumi contenenti minute, lettere ricevute da amici e artisti europei, articoli di giornali, telegrammi, fotografie, schizzi, disegni, progetti e note di varia natura, lettere in stesura definitiva, sonetti, poesie, note sulle opere d’arte, inviti ufficiali a corte, attestati di benemerenza, incarichi di lavoro e biglietti d’auguri, è stato esposto presso la Sala dei Baroni del Maschio Angioino nella giornata di mercoledì 18 giugno.

“Provvederemo sin da subito ad avviare le procedure per la digitalizzazione del restaurato “Carteggio Palizzi” – ha sottolineato il sindaco Luciano Lapenna – al fine di rendere i preziosi documenti fruibili al maggior numero di studiosi e consultabili anche attraverso la rete. La giornata di promozione dell’arte e della cultura della Città del Vasto ha permesso di stringere rapporti di collaborazione con il Comune di Napoli e avviare sinergie con il sindaco De Magistris per la promozione di ulteriori eventi in campo artistico e culturale – conclude Lapenna”.