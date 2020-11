È tutto pronto per la seconda edizione di Moda sotto le stelle in programma per sabato prossimo, 21 giugno dalle ore 21.00 nella centralissima piazza Papa Giovanni XXIII. Enfant Terrible, Joy’s e Nara Camicie insieme per offrire uno spettacolo che presenterà sotto i riflettori le ultime novità nel campo dei capi di abbigliamento da cerimonia.

La serata sarà allietata da alcune coreografie della maestra di ballo Lucia Rossi della Trendy Dance. Novità assoluta ci sarà la selezione per la regione Abruzzo per il concorso nazionale “La Bella d’Italia”.

Organizzatori dell’evento Rosaria Felaco di Enfat Terrible e Walter Cordisco dell’Agenzia Diva & Eventi. Emma Carvagnini curerà la direzione artistica del concorso “La Bella d’Italia”. La serata sarà presentata da Filomena Chiappini e Fiorenza Quadraro, make up Katia Cappellone.