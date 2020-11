Il Sindaco della Città del Vasto – Luciano Lapenna – comunica che domenica 22 giugno, alle ore 18:00, presso l’ex Istituto Statale d’Arte di via Roma, sarà inaugurato il nuovo Centro Polivalente Socio Culturale cittadino.

Fervono quindi i preparativi per allestire al meglio le nuove sedi che, per quanto riguarda il Progetto Giovani, prendono il posto del Centro di aggregazione giovanile nei locali della chiesa di San Paolo Apostolo. Locali che sono stati lasciati liberi per la realizzazione da parte della parrocchia e della Caritas, dell'emporio della solidarietà.

La nuova sede, totalmente ristrutturata, ospiterà la Scuola Civica Musicale, il Progetto Giovani, il Centro DonnAttiva (già presente nella parte posteriore) e tutte le associazioni cittadine che ne faranno richiesta. L’inaugurazione avverrà alla presenza del presidente della Regione Abruzzo, Luciano D’Alfonso, del sottosegretario all’Economia, Giovanni Legnini, del presidente della Provincia di Chieti, Enrico Di Giuseppantonio e del sindaco di Vasto, Luciano Lapenna.

"Con il nuovo Centro Polivalente Socio Culturale mettiamo a disposizione della città e dei suoi abitanti un luogo di aggregazione, di incontro e di crescita – sottolinea Luciano Lapenna – riportiamo in centro storico la Scuola Civica Musicale e garantiamo all’associazionismo cittadino degli spazi adeguati per poter lavorare e portare avanti le proprie attività. Un momento importante per la nostra comunità e al quale i cittadini sono invitati a partecipare".