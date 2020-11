Il nuoto vastese continua a brillare. Ai successi in campo internazionale di Nicolangelo Di Fabio e Giulia De Ascentis seguono quelli dei giovanissimi nuotaotir della Asd San Francesco Histonium, società sportiva del Centro Natatorio di Vasto, gestito da Sport Management.

Domenica scorsa a L'Aquila, nella Festa Regionale del Torneo Propaganda, la società vastese ha partecipato con nove piccoli nuotatori: Ludovica Menna, Eleonora Varriale, Asia Aloè, Martina Stivaletta, Asia Basilico, Francesco Pennetta, Carlo Di Biase, Luca Maccione e Piermaria Menna.

Tutti i piccoli nuotatori si sono fatti valere in vasca, con tra atleti che hanno raccolto altrettante medaglie, due d'oro e una d'argento. Ottime prestazioni da parte di Ludovica Menna (2007) che vince i 25sl con il tempo di 19”40, e di Francesco Pennetta (2005) nei 25ra con il crono di 22”30. L’argento, invece, è di Eleonora Varriale (2006), seconda nei 25do con il tempo di 22”80.



"E’ stato un meeting positivo – ha dichiarato l’allenatrice Francesca Cicchini –. Gli ottimi tempi fatti registrare dai nostri ragazzi e le tre medaglie vinte li ripagano di tutto il lavoro svolto durante l’anno. È un gruppo molto valido, consapevole delle proprie potenzialità e delle prospettive di crescita".



Intanto al Centro Natatorio di Vasto proseguono le attività natatorie in programma durante l’estate. Per i più piccoli l’appuntamento più atteso sono i Blu Camp, i campi estivi, mentre i più grandi possono scegliere tra i corsi di nuoto, di aquafitness oppure trascorrere delle piacevoli giornate in piscina, in pieno relax.