Partirà dal prossimo 23 giugno l'operazione Mare Sicuro 2014, disposta dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto e attuata, nel compartimento marittimo di Ortona, agli ordini del capitano di Fregata Nicola Attanasio. I dettagli dell'operazione, tesa a garantire la sicurezza di bagnanti e naviganti durante la stagione estiva, sono stati illustrati ieri nel corso di una conferenza stampa.

Nel Circondario di Vasto, agli ordini del tenente di vascello Giuliano D'Urso, opereranno la motovedetta CP 517 ed il battello B14, oltre a sei mezzi terrestri quotidianamente destinati ai controlli via terra. Tali ultimi controlli verranno espletati da oltre 30 militari dedicati per la vigilanza, con un impiego giornaliero di circa 10 militari. I battelli, equipaggiati con personale abilitato al salvamento ed al pronto soccorso (BLS e BLS-D), opereranno da postazioni dislocate su tutta la fascia costiera, nelle zone di maggior flusso turistico e più interessate dalla presenza di bagnanti, garantendo una vigilanza giornaliera per prevenire ed eventualmente reprimere ogni illecito ed irresponsabile comportamento che dovesse recare pregiudizio per l’incolumità dei bagnanti.

Molto importante il numero blu 1530 per le emergenze in mare che, da quest’anno, anche se digitato da cellulare, metterà in contatto diretto il diportista/segnalante con la Capitaneria sul cui territorio ricade la cella agganciata e non più per il tramite del Centrale Operativa di Roma. "Ciò - ha spiegato il comandante Attanasio -consentirà di rendere ancora più efficiente la gestione delle emergenze da parte di personale professionalmente qualificato operante direttamente ed immediatamente sul luogo della segnalazione".

Nei mesi scorsi particolare attenzione è stata riservata all'attività di sensibilizzazione di tutti gli operatori del settore balneare e di tutti gli enti e le amministrazioni coinvolti nella gestione del maggior afflusso di persone sulla costa nel periodo estivo. Negli stabilimenti i militari hanno proceduto alla divulgazione preventiva ed alla relativa illustrazione di apposite check list riepilogative delle principali prescrizioni riguardanti l'ordinanza balneare in vigore.

Per quanto riguarda i controlli sulle imbarcazioni, anche per quest'anno è stato disposto il rilascio dei “bollini blu 2014” da parte di tutte le forze di polizia operanti in mare a seguito dei controlli effettuati sulle unità da diporto in materia di sicurezza della navigazione. Ciò al fine di favorire una sinergia tra i vari Organi dello Stato operanti in mare sotto il coordinamento del Capo del Compartimento marittimo al fine di razionalizzare l’utilizzo dei mezzi operativi ed i controlli di routine e di evitare inutili duplicazioni.

La Guardia Costiera in questi mesi ha riservato molta attenzione agli incontri con gli studenti, con oltre 1500 ragazzi incontrati nelle scuole, presso le caserme o in altre attività. Si ripeterà l'esperienza dei campi estitivi, che vedranno 1.156 giovani di età compresa tra i 15 ed i 22 anni prendere parte alla vita di caserma ed accompagnare il personale militare nello svolgimento di taluni compiti istituzionali di interesse.

Verrà inoltre garantita una apertura al pubblico anche nelle giornate di sabato e domenica per ricevere istanze e fornire “una prima risposta” all’utenza con particolare riferimento agli uffici ambiente, demanio e diporto oltre che sportelli estivi aperti anche nelle fasce orarie pomeridiane.

"Una costante attenzione - ha concluso l'ufficiale- sarà posta alla sicurezza in mare, alla tutela dell’ecosistema marino ed al rispetto della fascia di navigazione da parte delle unità a motore con particolare riferimento ai limiti di avvicinamento alla costa, vigilando sui divieti di navigazione nella fascia di mare destinata in modo esclusivo alla balneazione".