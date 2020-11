L'associazione culturale Agorà, in collaborazione con la libreria Mondadori Vasto, presenta Non potevamo fare altro, la raccolta di racconti di esordio di Stefano D'Elia. A seguire aperitivo con l'autore.

Appuntamento domenica 22 giugno alle ore 18.30 presso la Libreria Mondadoria, Circonvallazione Histoniense 3/4, Vasto.

"Ventisette racconti, ventisette storie al limite del dramma. Personaggi grotteschi per esistenze borderline. In una fauna metropolitana che si fa metafora dell'assurdo gioco della contemporaneità.

I protagonisti, inventati o reali che siano, si mescolano e agiscono freneticamente in una struttura circolare e rocambolesca. Personaggi emblematici, nuovi inetti. Piccoli mostri odierni che incarnano mirabilmente il male che abbiamo dentro e l'incapacità di vivere fino in fondo e con coraggio.

In una tensione compositiva sempre sospesa fra il reale e il fantastico, l'horror e la commedia, Stefano D'Elia incalza il lettore e lo trascina, volutamente, in una serie di storie senza lieto fine. Si ride amaro, si riflette. Perché nulla deve essere dato per scontato. Mai".