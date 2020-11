Al via la pet therapy nell'ospedale di Vasto. L'iniziativa, promossa dall'associazione Ricoclaun Vasto Onlus e fortemente voluta dal direttore sanitario dell' ospedale di Vasto , la dottoressa Rosanna Florio, ha mosso i primi passi ieri in quel del reparto di Pediatria. I piccoli pazienti, dalle età più disparate, sono stati avvicinati, nelle stanze del reparto di Pediatria in cui erano ricoverati, da una femmina di pastore tedesco dal nome Kira e da quattro esilaranti clown dal nome Aspirina, Cocò, GiGiGi e Lulù.

Assistiti amorevolmente dai loro genitori e scrupolosamente dal personale del reparto, guidati magnificamente dalla addestratrice di Kira, la dottoressa Federica Di Giuseppe, e accompagnati giocosamente dai clown dell'associazione Ricoclaun, i piccoli degenti, anche se per solo un'ora, hanno abbandonato le vesti di malati e riacquistato quelle di bambini. Di bambini solari, vivaci, felici e desiderosi di familiarizzare con quello che da sempre è considerato il migliore amico dell'uomo. È stato infatti loro permesso di entrare in interazione con Kira, dandole da mangiare i cibi più disparati, dalle salsicce ai biscotti, dandole da bere, ma soprattutto accarezzandola e facendola divenire loro compagna di giochi e risate. "Metti un pomeriggio di giugno nel reparto di pediatria, un pastore tedesco e quattro clown di corsia. Un connubio di gioia, ilarità e vivacità".

Associazione Ricoclaun Onlus Vasto