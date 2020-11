"Nella giornata del 13 giugno 2014, in veste di presidente nazionale sezione Abruzzo dell'associazione di volontariato per la tutela dei diritti dell infanzia Papi Gump, sono stato invitato al convegno nazionale La scuola e l'infanzia ferita, tenutosi presso il Senato della Repubblica, nella sala Zuccari". Lo racconta in un comunicato il vastese Antonio Borromeo.

"I relatori presenti erano la dottoressa Silvana Mordeglia, presidente nazionale dell'ordine degli assistenti sociali, il dottor Vincenzo Spadafora, garante per l'infanzia e l'adolescenza, e la senatrice Enza Blundo, vice presidente della Commissione Infanzia. il dibattito si è incentrato sugli aspetti inerenti la difesa dei bambini e degli adolescenti dagli effetti della crisi economica e famigliare, un incontro volto ad offrire al mondo della scuola una maggiore conoscenza delle diverse problematiche riguardanti l'allontanamento dei minori dalle famiglie d'origine e l'accoglienza nelle strutture, per evidenziare punti di forza e di debolezza nell attivita di inclusione sociale, sostegno e prevenzione al fine di arginare la dispersione scolastica. Oggi, con grande piacere e, consentitemi, un pizzico di orgoglio e seimila chilometri nelle gambe, come presidentre dell'associazione posso confermare la presenza al 2° convegno Papi Gump, che si terra a Vasto il 6 settembre 2014, dei massimi esponenti nazionali in materia di tutela e la salvaguardia dei minori".