In scena colori, musica, arte ed emozioni venerdì 20 giugno ore 20,30 al PalaBCC di Vasto. È tutto questo infatti che la scuola Danza&Danza Academy esprimerà nel suo saggio di fine anno. Chi assisterà potrà godersi la ormai immancabile quanto originale esibizione delle allieve magistralmente dirette e coreografate dall’insegnante Francesca Zacco, sia in chiave classica che moderna, ritrovandosi in un PalaBCC adornato e scenografato da sembrare un teatro.

Lo spettacolo si alternerà tra vari stili studiati durante l’anno, non solo nella parte musicale, ma anche sotto l’aspetto culturale che è la loro anima.

La direttrice artistica Francesca Zacco anche quest’anno si avvale della collaborazione di alcuni tra i migliori professionisti in circolazione, tra cui il fantastico ballerino di break dance Jacopo Paone, fresco partecipante alla trasmissione “Amici” di Maria De Filippi e domani ospite speciale; la coinvolgente Crew di break dance di Ortona capitanata dall’insegnante Francesco Flamminio, Manuel Granata e la straodinaria partecipazione di Carmelo Di Girolamo. Non poteva inoltre mancare il travolgente gruppo di Hip Hop coreografato dalla incredibile Alessandra Bequadro.

La scuola invita tutti a partecipare allo spettacolo che si svilupperà senza interruzione in una girandola di emozioni e sorprese, ambientata in un periodo reso magico anche dalla musicalità del mondiale brasiliano.