Anche quest’anno il Circolo Tennis Vasto “Antonio Boselli”, con l’intento di promuovere la disciplina e la pratica del Tennis tra i bambini e i ragazzi da 5 a 16 anni, organizza la quarta edizione di Vasto porte aperte al tennis. La manifestazione completamente gratuita, coinvolgerà bambini e ragazzi che non hanno mai praticato il tennis e tutto il materiale necessario sarà messo a disposizione dal CT Vasto.

Gli obiettivi della manifestazione e della Scuola Tennis del CT Vasto sono molteplici: dal trasmettere ai ragazzi la passione per una disciplina sportiva unica – nobile e faticosa allo stesso tempo – al creare unione e amicizia, dal fortificare fisico e psiche dei ragazzi, al dar loro maggiore fiducia in sè stessi, scoprendo, magari, talenti naturali e predilezione per uno sport che potrà accompagnarli per tutta la vita.

Il responsabile della Scuola Tennis del CT Vasto è il Maestro Nazionale Danilo Licitra.

La Scuola Tennis del CT Vasto, riconosciuta dalla FIT e qualificata come STANDARD SCHOOL, è inserita nel progetto P.I.A. della provincia di Chieti che ne certifica la qualità dell’insegnamento.

In programma dal 23 al 27 giugno, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 12.00.

Per informazioni ed iscrizioni: CT Vasto – Via Istonia,1 – Parco Muro delle Lame

tel/fax 0873 69461 – maestro 339 4692644