Il Comune di Vasto stipuli una polizza assicurativa a favore dei cittadini che subiscono furti, scippi e rapine. Torna a chiederlo a distanza di tre anni Massimiliano Montemurro, consigliere comunale dell'Udc.

"Nel 2011 - racconta l'esponente centrista - avevo inoltrato una proposta al sindaco Luciano Lapenna che consisteva nella stipula di una polizza a favore dei residenti vittime di furti, scippi e rapine.

La polizza avrebbe dovuto assicurare un risarcimento economico oltre a prevedere, se necessario l’invio presso l’abitazione di una guardia giurata, di un tecnico (fabbro, falegname, elettricista, idraulico, vetraio), di un medico, di un infermiere o di una collaboratrice domestica per sistemare la casa e infine il rimborso di eventuali spese di albergo, qualora l’abitazione fosse risultata inagibile.

La stessa non fu neppure presa in considerazione perché ritenuta fantasiosa.

A distanza di oltre tre anni - fa notare Montemurro - i Comuni di Milano, Bologna, Bari, Gonzaga e molti altri hanno stipulato detta polizza a sostegno dei propri cittadini".

Secondo il consigliere comunale d'opposizione, i fondi necessari si possono reperire tagliando altre spese: "Poiché siamo in procinto di approvare il bilancio di previsione pluriennale 2014-2016 ritengo opportuno che ci si fermi a riflettere su alcuni elementi importanti: è stata prevista la spesa di 50mila euro per il Vasto film festival 2014; per circa tre anni consecutivi, è stata stanziata la spesa di 25.000 euro all’anno per l’affitto di strumentazioni per il teatro Rossetti (volendoli acquistare usati sarebbero costati forse 30mila euro a fronte dei 75mila sborsati).

Mi chiedo, quindi - commenta Montemurro - se non sia opportuno sacrificare un evento mediatico come il film festival oppure rinegoziare il contratto d’affitto di detti strumenti in considerazione che gli stessi sono stati ampiamente remunerati, per offrire un servizio a tutti i nostri cittadini. Ho apprezzato le parole del sindaco che esortava tutti ad essere uniti e fare squadra in materia di sicurezza pubblica, spero che le stesse non siano semplici parole ma possano tradursi in fatti concreti".