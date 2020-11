Vasteggiando, nell’ottica di contribuire a fornire al turista ospite del nostro territorio e al cittadino residente un servizio di informazione turistica il più completo possibile, ha predisposto sul proprio portale il “Calendario Eventi del Vastese” (visibile a questo indirizzo vasteggiando.it/it/eventi), costruito fin adesso con la collaborazione dei cittadini, degli enti e delle associazioni. Il Calendario non è limitato solo alla città di Vasto, ma vuole essere esteso a tutte le città della Costa dei Trabocchi e ai paesi dell’Entroterra Vastese per contribuire a diffondere e promuovere un marchio territoriale unico per la nostra offerta turistica.

Non è ancora un calendario completo, ma è un calendario che la nostra redazione aggiorna quotidianamente. Per questo chiediamo l’aiuto di tutti voi - che siate enti, associazioni o semplici cittadini - che possono contribuire a segnalare un evento, un concerto, una mostra, una sagra, una presentazione di un libro, una serata danzante e qualsiasi altra iniziativa possa essere interessante per i nostri turisti visitatori.

Confidiamo che l’idea di un calendario condiviso e globale del nostro territorio - che vorremmo diventi il “vostro calendario” - da quest'anno e negli anni futuri, possa invogliare ancora di più i turisti a scegliere la nostra destinazione per le loro vacanze - oltre che per le bellezze paesaggistiche - anche per le attività ludiche, culturali e di divertimento che il nostro territorio potrà offrire. Confidiamo che, con il contributo di tutti voi, il Calendario potrà essere utile tutto l’anno e che possa “parlare di estate” già dai primi mesi dell’anno.

Un calendario condiviso e globale che possa agevolare i vari attori (Amministrazioni, enti, associazioni, etc.) del territorio a costruire insieme una programmazione eventi che dia al turista ospite un’offerta d’insieme del territorio, puntando sulla qualità, sulla varietà, sulla naturale espressione di ogni singolo territorio, evitando sovrapposizioni (dove ci sono giorni pieni di eventi e giorni completamente scoperti) e aiutando la collaborazione sinergica e produttiva tra città della Costa e paesi dell’Entroterra.

Invitiamo dunque enti, associazioni, cittadini a inviare i comunicati dei vostri eventi a info@vasteggiando.it e, per qualsiasi informazione, la nostra redazione risponde al numero 0873.361182

Per gli altri portali informativi che volessero esporre i nostri eventi sul proprio sito, abbiamo reso disponibile un collegamento RSS (www.vasteggiando.it/rss_events.xml) che in modo automatico visualizza il calendario sempre aggiornato. Il nostro personale tecnico è a vostra disposizione.

Grazie e speriamo nella partecipazione di tutti.

Roberto De Ficis

Direzione artistica di Vasteggiando.it