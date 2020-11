Continua ad arricchirsi il calendario del Vasto Siren Festival, evento musicale che il 25 e 26 luglio porterà in città tanti nomi della musica internazionale. Ieri è stato pubblicato anche il il video di lancio del festival, realizzato da Dandaddy, già al lavoro con Baustelle, Calibro 35 e Marta sui Tubi ed è stata annunciata la partnership col prestigioso magazine inglese The Quietus (thequietus.com). E, tra tanti artisti di calibro internazionale, ci saranno anche i Might at Night. La musica di Valerio Ebert e Liliana Desiati ha affascinato lo staff della Dna Concerti, organizzatrice dell'evento, che li ha inseriti nel già ricco cartellone. Altro artista "di casa", sarà Umberto Palazzo, protagonista di un imperdibile dj set in uno dei lidi di Vasto Marina.

25 luglio 2014

The National (piazza del Popolo), Dry the River, The Soft Moon, The Drones, Adriano Viterbini,

Boxerin Club, Jennifer Gentle, Movie Star Junkies, Ninos du Brasil.

26 luglio 2014

Mogwai (piazza del Popolo), John Grant, Fuck Buttons, Tycho, Alexis Taylor (Hot Chip), Anna Von Hausswolff, Camilla Sparksss, Thony, Bradipos IV, Joycut, Might at Night, JD Samson,

Tiger Shit Tiger Tiger, Umberto Palazzo.

"Le location del festival - spiega l'organizzazione- saranno Piazza del Popolo, il Cortile di Palazzo D’Avalos, l’Arena delle Grazie, il Giardino di Palazzo D’Avalos e i due Lidi di Vasto Marina Da Mimì e La Ciucculella.



Nelle prossime settimane saranno annunciati gli altri artisti e la divisione sui 4 palchi, con relativi orari. Adriano Viterbini e Thony si esibiranno nell’esclusiva cornice dei Giardini di Palazzo D’Avalos per due eventi speciali, il cui ingresso sarà garantito ai possessori di abbonamento al Siren Fest. I dj set di JD Samson e Umberto Palazzo avranno luogo dopo i live in Lidi di Vasto Marina, partner del festival".

Biglietti e abbonamenti:

Venerdì 25: 40 euro + d.p.

Sabato 26: 35 euro + d.p.

Abbonamento venerdì e sabato: 60 euro+d.p

Prevendite disponibili:

www.ticketone.it , call center 892.101

www.vivaticket.it , call center 892.234

www.ticket.it

www.mailticket.it