Il cambio di location, dal lungomare Cordella a piazza Rossetti, ha certamente favorito la partecipazione delle tante persone che hanno assistito alla diretta radiofonica di Asganaway, il programma di Radio Deejay che oggi pomeriggio è andato in diretta da Vasto. Sul truck allestito come uno studio radiofonico hanno preso posto Albertino e gli Asganaway con la trasmissione partita regolarmente alle 14. I più temerari hanno sfidato la pioggia caduta nella prima parte del pomeriggio, prendendo posto davanti al camion. Poi le precipitazioni si sono interrotte e in tanti hanno raggiunto piazza Rossetti. Nel corso della diretta Fabio Alisei, uno dei conduttori, è sceso dal camion per interagire con il pubblico. È stato lui ad intervistare molti degli spettatori. Tra questi Angelo e Iole Barone, titolari dello storico negozio Casa del Disco (video), il fornaio Loris, che ha portato un vassoio di dolci per i conduttori e tanti altri.

Il premio fedeltà, tradizionalmente assegnato da Radio Deejay durante le sue trasmissioni, è andato a due vastesi che erano in piazza. Ad essere premiati Alberta Stampone, giovane cantante vastese, e Nicola Farina, creatore di una originale linea di magliette. Sul finire di diretta anche un simpatico siparietto con Sonya Squillace che ha regalato ai divertiti Fabio e Albertino un gonnellino utilizzato nella danza del ventre. Sono state due ore condite di musica e tanto divertimento, con le graffianti battute da parte dei conduttori prendendo spunto dal nome della città (tante le allusioni possibili con Vasto) e dai personaggi presenti in piazza. Chiuso il programma i conduttori e lo staff di Radio Deejay si sono rimessi in marcia in direzione Salerno, dove domani ci sarà un'altra tappa del Coast to Coast.

