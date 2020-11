Inizierà il prossimo 21 giugno la quinta edizione del torneo di calcio aziendale NSG Group Football Cup. Saranno 8 le squadre partecipanti. Fervono i preparativi, la prima partita è in programma alle 14.00 allo Stadio Comunale “Bucci” di San Salvo.

Due i quadrangolari previsti.

Queste le squadre partecipanti: Float, Bravo, Primo, Melfi/ SS2,CRS,LMN, TGH, Manutenzione.

"Le tifoserie sono pronte a darsi battaglia a suon di cori. Le squadre che hanno ottenuto il punteggio più alto si affronteranno per la finale per il primo e secondo posto. Per gli operai, impiegati,tecnici e dirigenti della Pilkington sarà un grande momento di aggregazione", afferma l'organizzatore Mario Argentieri.