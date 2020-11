Nel corso di un evento che si è svolto a Viareggio il 16 giugno nel noto locale Balena2000 è stato consegnato a Guido Brunetti.

"Un premio per lo straordinario, appassionato e nobile impegno profuso - si legge nella motivazione - a beneficio delle persone anziane e dell'Istituito Sacro Cuore della città della Versilia, un'antica struttura che da anni attraversava una grave crisi economica e rischiava la chiusura definitiva".

A consegnare il premio a Brunetti, originario di Fraine, è stato Marcello Lippi. " E' per me un'onore - ha dichiarato il Ct della Nazionale campione del mondo 2006 - consegnare questo riconoscimento al Professor Guido Brunetti quale espressione di gratitudine per la sua meritoria azione".

"Un'opera umanitaria - ha sottolineato una lucida nonnina della Casa di riposo - che ha un grande valore sociale e morale".

Il professor Brunetti è scrittore e ha tenuto lezioni nelle università di Roma, Lecce e Salerno.