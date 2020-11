L'obiettivo è evitare proteste e polemiche dello scorso anno, trovando una soluzione che tuteli le esigenze di sicurezza con la salvaguardia della tradizione. La questione è quella dei falò notturni in spiaggia. Una pratica diffusa ormai da decenni a Vasto Marina nella notte clou dell'estate, quella del 16 agosto, quando decine e decine di gruppi di giovani si ritrovano sull'arenile per trascorrere la nottata in attesa dell'alba.

Lo scorso anno un'apposita ordinanza impose il divieto di accendere fuochi sulla spiaggia.

"Dopo le polemiche della scorsa estate, stiamo discutendo in questi giorni sulla questione relativa ai falò", ha annunciato ieri Luciano Lapenna, sindaco di Vasto, intervenendo alla conferenza stampa sulla sicurezza, tenuta nel Commissariato di polizia di via Bachelet dal questore di Chieti, Filippo Barboso, e dal vice questore Cesare Ciammaichella.

"Con un po' di buon senso - ha assicurato Barboso - si può trovare una soluzione che contemperi le esigenze di tutti".