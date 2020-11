Sono iniziati questa mattina gli esami di maturità per tutti gli studenti italiani. Anche nel Vastese i ragazzi sono arrivati di buon'ora davanti alle loro scuole, pronti per trovare il posto "migliore" per lo svolgimento della prova di italiano. Ieri sera i maturandi hanno vissuto la loro "notte prima degli esami", ritrovandosi davanti alle scuole, in casa o nei locali, per esorcizzare l'ansia in vista delle prove da affrontare.

La prima tappa è quella della prova di italiano, forse la meno temuta dagli studenti. Il toto-tracce è andato avanti fino a questa notte, poi i plichi elettronici arrivati nei giorni scorsi nelle scuole sono stati decriptati e i ragazzi hanno potuto leggere gli argomenti su cui impostare il loro elaborato secondo le diverse modalità previste. Domani sarà la volta della secona prova, differente a seconda dell'istituto frequentato. Qualche giorno di pausa e lunedì si affronterà la terza prova, con le quattro materie scelte dalle commissioni. Poi si concluderà con gli orali, il cui calendario è stato definito oggi.



Nella galleria fotografica alcune immagini scattate questa mattina nell'istituto Palizzi e all'IIS Mattei di Vasto.

Le tracce in sintesi della prima prova

Analisi del testo

Quasimodo, versi della poesia "Ride la gazza, nera sugli aranci", dalla raccolta "Ed è subito sera".

Tema di ordine generale

Frase tratta da "Il rammendo delle periferie", articolo di Renzo Piano: "Siamo un Paese straordinario e bellissimo, ma allo stesso tempo molto fragile"

Traccia storica

Il confronto dell’Europa tra il 1914 e il 2014. Nel centesimo anniversario della prima Guerra mondiale, gli studenti sono chiamati a riflettere su com’è cambiata la situazione del continente in un secolo.

Saggio breve

In ambito artistico e letterario il titolo è il “dono”, mentre per il saggio breve in ambito tecnico-scientifico si suggerisce di riflettere sulla "Tecnologia pervasiva". "Violenza e non violenza, due volti del Novecento" la traccia di ambito storico-politico. "Le nuove responsabilità" quella di ambito socio-economico.